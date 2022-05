Tchad : le PSF veut "barrer la route à toute velléité impérialiste" et appelle à marcher

Le Parti socialiste sans frontières (PSF) a demandé vendredi à la France de "ramener chez elle ses forces supplémentaires qui viennent d’autres pays". Le PSF demande également que les militaires français "quittent immédiatement les zones des potentialités minières du Tchad y compris le Batha, dans le respect de coopération militaire existante entre nos deux pays".



Cette déclaration du parti intervient après la circulation d'informations -depuis lors démenties- "d'une présence massive et de l’implantation de nouvelles bases de l’armée française sur l’ensemble du territoire national".



Le parti entend "barrer la route à toute velléité impérialiste dans notre pays ou soutien à la ''monarchisation'' du Tchad, au moment crucial où le peuple tchadien aspire à la démocratisation de la vie nationale et à des coopérations gagnant-gagnant avec toutes les nations éprises de paix et de justice mondiales". Il invite tous ses militants et militantes à se joindre à la marche du 14 mai 2022 qui est organisée par les organisations de la société civile.