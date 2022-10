Tchad : le Palais du 15 doit devenir un centre de conférence international, suggère le DNIS

N'Djamena - Mékombé Thérèse a lu ce 8 octobre la décision n°5 portant rétrocession du matériel acquis pour l'organisation du DNIS au Palais du 15 janvier.



"Tous les matériels, équipements et investissements acquis dans le cadre du DNIS sont rétrocédés au Palais du 15. Ils seront inventoriés par un huissier de justice et mis à disposition du Palais du 15", mentionne la décision.



Les participants formulent le voeu de voir le Palais devenir un centre de conférence international avec une autonomie de gestion, et qu'il soit inscrit dans le patrimoine historique du Tchad.