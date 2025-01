Tchad : le Parquet de N'Djamena relève une tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel

Le Parquet d'Instance de N'Djamena porte à la connaissance de l'opinion publique que dans la nuit du 08 janvier 2025, aux environs de 19 heures 45, un groupe d'individus mal intentionnés, composé de 24 personnes armées à bord d'un véhicule a simulé une panne de leur véhicule et a profité pour attaquer les gardes en faction devant le portail de la Présidence de la République.



Lors de cette attaque, les assaillants ont tué deux militaires et grièvement blessées cinq autres éléments et ont tenté de s'introduire à l'enceinte de l'Institution.



En réplique à cette attaque, 18 assaillants ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité. Six blessés parmi les assaillants ont été enregistrés et admis à l'hôpital pour des soins. Informé, le Parquet d'instance a dépêché les services concernés pour précéder à des investigations, des constats et prélever des indices.



Ces actes d'une extrême gravité constituent au regard de la loi pénale, des crimes d'assassinat, des coups et blessures volontaires, de tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, d'atteinte aux institutions de l'Etat, à la sûreté de l'Etat, de complot contre l'Etat et de participation à un mouvement insurrectionnel.



Des enquêtes sont déjà ouvertes pour rechercher et identifier tous les instigateurs, les auteurs, les coauteurs et complices de ces actes procéder aux arrestations de ces instigateurs, auteurs, coauteurs et complices de ces actes afin de leur appliquer la rigueur de la loi.