Tchad : le Parti Réformiste décide finalement de participer au dialogue national

Le parti compte "dire haut et fort ce qu'il pense de toutes les questions qui concernent l'avenir de notre pays". Il estime que même s'il n'y prenait pas part, les résolutions des assises s'appliqueraient.



Le 17 août, le Parti Réformiste a annoncé sa non participation au dialogue national inclusif car il n’est “ni sincère ni inclusif”.



Le parti a évoqué l’échec des pourparlers de Doha, la cooptation des partis et le manque de crédibilité. Il a appelé ses militants à “rester mobilisés pour barrer la route au Conseil militaire de transition”.