Tchad : le Parti Réformiste dénonce le traitement inégalitaire au sein de l’armée

Le président du Parti Réformiste (PR), Yacine Abdramane Sakine, a déclaré lundi, au cours d'un point de presse, que malgré l'important rôle joué par l'Armée nationale tchadienne (ANT), elle reste négligée, abandonnée et méprisée.



Il indique que l’ANT est "pris en otage par une petite minorité d'officiers qui contrôle tout et profite de tout (grade, poste et mission), tandis que la majorité des militaires est marginalisée, manipulée et divisée pour que le régime corrompu du MPS pour qu'il puisse rester longtemps au pouvoir".



Le Parti Réformiste exhorte le Président Idriss Déby Itno, en tant que chef suprême des armés, à mettre fin à l'injustice, au favoritisme, au népotisme, au clanisme, à la corruption, à la discrimination et au désordre qui s'installe au sein de l'armée nationale. Il lui demande d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires tchadiens afin qu'ils puissent remplir loyalement leur rôle.



Selon Yacine Abdramane Sakine, il est anormal qu'un commandant, un colonel et même certains généraux de l’ANT se déplacent à moto et parfois même à pied pendant qu’on trouve un lieutenant ou un capitaine de la même armée qui se déplace en voiture de valeur très élevée.



« Il est également anormal qu’un militaire fasse 10 ans ou 15 ans dans l’armée sans avoir un grade ou un poste de responsabilité. En même temps, on trouve un militaire de la même armée âgé de 30 ans ou 35 ans qui devient commandant, colonel et même général. Ça, c’est injuste et inacceptable Monsieur le Président de la République », martèle le président du Parti Réformiste.



Le Parti Réformiste invite les militaires tchadiens à être à la hauteur de leur tâche, autrement dit disciplinés, professionnels, apolitiques et réclamer leurs droits dans la légitimité afin de servir toute la nation tchadienne et non servir un seul homme.



Yacine Abdramane Sakine appelle l'armée à rejeter toute forme de marginalisation, de manipulation, de discrimination, de division et de haine. Il se dit "sûr et certain qu’un jour Deby quittera le pouvoir mais L’État tchadien reste et restera à jamais".



« En un mot, le Parti Réformiste (P.R) veut une armée nationale républicaine, dont les membres seront issus de toutes les provinces du pays selon leur poids démographique respectif, il veut une armée réellement apolitique et sans allégeance au pouvoir ni à l'opposition. L'armée et la nation : main dans la main pour la consolidation de la paix, de l’unité nationale, de la prospérité et de la démocratie réelle », affirme le président du Parti Réformiste, Yacine Abdramane Sakine.