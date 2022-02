Tchad : le Parti Réformiste réclame justice après les évènements d'Abéché

Le bureau provincial du Parti Réformiste (PR) par la voix de son président Mahamat Habib Mahadi Bourma a condamné lundi la répression des manifestations des 24 et 25 janvier à Abéché. Il a dénoncé un acte barbare et lâche commis par les forces de sécurité sur la population.



Le bureau provincial du PR "reconnaît comme seul responsable de ce drame les autorités administratives et traditionnelles de la province qui n'ont pu gérer ce problème sagement avant dégradation".



Mahamat Habib Mahadi Bourma exhorte les autorités de la transition de "faire la lumière sur cet événement désolant et traduire les coupables devant la justice afin qu'ils répondent de leurs actes".