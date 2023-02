Tchad : le Plan national d'adaptation aux changements climatiques prend forme

Le projet vise à installer des stations météorologiques et hydrologiques de dernière génération pour permettre au Tchad de disposer d'une source fiable d'informations climatiques et de prévisions météorologiques à court, moyen et long terme.



Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Hanno, a inauguré les activités du comité de pilotage du projet PNA. Il a déclaré que le gouvernement était conscient de la vulnérabilité de ses communautés et écosystèmes et que des efforts ont été déployés pour protéger la population, grâce à l'appui de ses partenaires traditionnels.



Les installations d'équipements hydrométéorologiques ont commencé dans la zone d'intervention du projet et se poursuivront pour couvrir l'ensemble des zones prévues.



Le ministre a appelé toutes les parties prenantes à s'engager dans la recherche de partenariats afin de mener à bien les activités du projet et de traduire les idées de projets retenues en actions concrètes. Le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Dr. Kamil Kamaluddeen, était également présent pour soutenir le comité de pilotage du projet.



Le PNA du Tchad est un pas important vers un avenir plus durable et résilient aux impacts du climat. Avec l'installation de stations de surveillance de pointe et l'engagement de toutes les parties prenantes, le Tchad peut faire face aux défis climatiques avec confiance et préparation.