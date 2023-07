Tchad : le Power Bank, une alternative face au manque d'électricité

Au Tchad, l'accès à l'électricité est une rareté, avec un taux d'accès parmi les plus bas au monde. Pourtant, la Société Nationale d'Électricité (SNE) a reçu d'importantes sommes d'argent pour électrifier les villes du pays, mais l'accès à l'énergie reste un défi majeur.



Face aux coupures intempestives, de nombreux citoyens se tournent désormais vers les Power Banks pour charger leurs téléphones. Certains résidents de N'Djamena, comme Ali Hassan, se sont équipés de Power Bank pour faire face aux pénuries d'électricité.



« Cette banque d'énergie me permet de charger trois à quatre téléphones, en attendant que l'électricité arrive », explique-t-il. En mars 2022, la Banque mondiale a approuvé un don de 295 millions de dollars, pour soutenir le Tchad dans son extension d'accès à l'énergie.



Le Projet d'Accroissement de l'Accès à l'Energie au Tchad (PAAET) vise à augmenter l'accès à l'électricité et aux solutions de cuisson propre, à travers diverses initiatives. Cependant, les citoyens se demandent comment ces fonds ont été utilisés et quelle stratégie sera adoptée pour assurer une fourniture d'électricité stable et continue, comme cela est observé dans d'autres pays.



Alors que certains pays célèbrent leur cinquantenaire, voire centenaire sans coupure d'électricité, le Tchad continue de lutter pour répondre aux besoins énergétiques de sa population. Le PAAET représente une lueur d'espoir pour améliorer la situation énergétique du pays, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.