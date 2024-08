TCHAD Tchad : le Premier ministre Allah Maye Halina a dirigé la réunion mensuelle sur la santé

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Août 2024



Le renforcement en équipements des structures sanitaires des zones reculées est un engagement du gouvernement pour répondre aux préoccupations des populations et des spécialistes doivent être déployés sur l’ensemble du pays.

La gestion des conséquences sanitaires des inondations, la variole du singe et le dispositif mis en place pour parer aux éventualités et bien d’autres sujets étaient au centre de la rencontre tenue le 26 août 2024.



Dans son préliminaire, le Premier ministre Allah Maye Halina a remercié les partenaires qui ont répondu à l’appel et souligné l’importance de cette rencontre qui intervient au moment où le pays fait face aux inondations et le continent africain, la lutte contre la variole du singe.



Le pays est à pied d’œuvre pour relever les défis a rassuré, le Premier ministre. Il a saisi l’opportunité pour inviter les partenaires à l’action, tout en indiquant que les besoins sont énormes, et le Tchad a besoin du soutien des partenaires qui ont toujours su appuyer le gouvernement dans ses actions.



« Nous devons mettre un point d’honneur sur tous les défis et tout est urgent et impérieux », a lancé le Premier ministre. Il a évoqué des pistes de solutions, notamment dans le domaine de la vaccination, la lutte contre les maladies redoutables, le vaccin contre le cancer du col de l’utérus, la construction du centre de lutte contre le cancer, la vente illicite des médicaments, la mise en place effective de la Couverture Santé Universelle, le processus de la mise en place du Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU), dispositif de sauvetage pour gérer les urgences multiples.



Il a conseillé de renforcer la coordination entre les Centres Hospitaliers Universitaires, pour des réponses adaptées aux défis. Par rapport au paludisme, la tuberculose et le sida, les programmes doivent se démarquer davantage et les maladies métaboliques et cardiovasculaires ne doivent pas être négligées a exhorté l’Amb. Allah Maye Halina.



« Le renforcement en équipements des structures sanitaires des zones reculées est un engagement du gouvernement pour répondre aux préoccupations des populations et des spécialistes doivent être déployés sur l’ensemble du pays », a signifié le Premier Ministre. Le défi actuel porte sur les inondations, et chaque heure qui passe est une adversité, a expliqué le chef du gouvernement, rappelant que le Tchad compte sur le sens d’empathie, d’humanisme et du soutien des partenaires pour circonscrire les fléaux.



Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a pris la parole pour dire que la réunion est stratégique, et le système de santé fragilisé par les différents chocs, l’est encore suite aux défis liés aux inondations, l’afflux des réfugiés et l’insuffisance des ressources humaines en quantité et en qualité.



Dans sa présentation, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a fait la genèse de la réunion mensuelle sur la santé, et souligné que cet engagement politique a permis au pays de mener des actions appropriées pour lutter efficacement contre les maladies.



Il a ensuite parlé du contexte, de la forte volonté politique, faisant aussi un aperçu sur les inondations, la variole du singe, la dengue, le profil humanitaire et les appuis attendus. Dabsou Guidaoussou a entretenu l’assistance sur les principaux piliers du plan de contingence, la coordination, la prise en charge des urgences, la surveillance épidémiologique des maladies, la communication des risques et l’engagement communautaire.



Le ministre de la Santé publique est revenu plus en détail sur les origines de la variole du singe, les modes de contamination, les moyens de prévention et expliqué la stratégie mise en place par son département pour parer aux éventualités. Dr Abdelmadjid Abderahim a mis l’accent sur la nécessité de financer les stratégies élaborées pour une lutte coordonnée et efficace contre les maladies.



Des partenaires et acteurs nationaux ont intervenu pour saluer la reprise de la réunion mensuelle, les efforts du Tchad et rassuré de leur ferme volonté à soutenir le gouvernement dans sa politique de bien-être socio sanitaire. Le Premier ministre a indiqué que les exposés du ministre et du secrétaire général ont été édifiants.



« Compte tenu de l’engagement du président de la République et du gouvernement, la réunion mensuelle sur la santé est désormais régulière », a précisé l’Amb. Allah Maye Halina. Enfin, il a adressé une mention spéciale aux partenaires pour tout leur soutien et leurs bonnes intentions, en vue d’aider le gouvernement à gérer la crise liée aux inondations.







