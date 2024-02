Tchad : le Premier ministre Succès Masra a reçu l’ambassadeur de France

Après les ambassadeurs des États-Unis d’Amérique, de l’Union Européenne, de la Chine, de l'Inde et de la CEEAC, c'était le tour de l'ambassadeur de la France au Tchad, Eric Gérard, de franchir le perron de la Primature du Tchad, ce 30 janvier 2024.



Le diplomate français est venu féliciter le Premier ministre, Dr Succès Masra, pour sa nomination à la tête du gouvernement, et lui renouveler l'engagement de son pays à accompagner les efforts du Tchad dans cette phase cruciale de son histoire.



Avec une assurance ferme sur les questions de diplomatie et de partenariat au développement, le Premier ministre, Dr Succès Masra a rappelé à l'ambassadeur, l'engagement de son gouvernement à faire de la diplomatie, le maillon essentiel de la chaîne de développement, capable d'offrir des opportunités de coopération dans divers domaines, tout en veillant à préserver l'indépendance et la souveraineté de chaque État.



Après ces échanges fructueux avec le Premier ministre, l'ambassadeur Éric Gérard s’est dit satisfait, et plus que jamais disposé à œuvrer davantage pour le renforcement des relations fructueuses entre la France et le Tchad.



La redynamisation du système diplomatique et des relations du Tchad avec ses partenaires est au cœur du programme politique du gouvernement que dirige le Premier ministre, Dr Succès Masra. C’est dans l'optique de donner vie à ce programme, qu’une série de rencontres a été initiée par le chef du gouvernement, pour des échanges francs et fructueux, avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Tchad.