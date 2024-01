Tchad : le Premier ministre appelle à candidater pour rejoindre son cabinet

indications à tous ceux des Tchadiens et Tchadiennes qui veulent, rejoindre son cabinet, changer de responsabilité ou se faire confirmer à un poste de responsabilité.



Cette offre de service concerne les postulants des secteurs privé et public qui veulent « servir la République », indépendamment de leur parti politique ou de leur origine ethnique.



« La République a besoin de votre talent. Postulez maintenant ! Seul votre talent importe pour servir les Tchadiens et Tchadiennes », déclare le Premier ministre.