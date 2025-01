Tchad : le Premier ministre félicite les forces de défense et de sécurité

« Mes Chers compatriotes,

Hier soir, notre pays a été confronté à une tentative de déstabilisation orchestrée par des bandits armés aux abords du Palais Toumaï. Grâce à la bravoure et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, cette menace a été rapidement neutralisée.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères félicitations à tous nos héros en uniforme qui veillent sur notre sécurité et notre paix. Votre courage inébranlable est un gage de stabilité pour nous tous.

Notre pays le Tchad est résolument engagé sur le chemin de son développement, et aucune manœuvre de déstabilisation, d'où qu'elle vienne, ne pourra prospérer. J'appelle tous les Tchadiens à resserrer les rangs. Que personne ne soit une porte d'entrée pour permettre aux autres de déstabiliser notre propre et unique pays.

Je réaffirme mon engagement indéfectible aux côtés du chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour poursuivre les réformes entamées, afin d'assurer à notre pays, un développement harmonieux et durable.

Restons soudés pour continuer à œuvrer pour un Tchad fort et uni, où la sécurité et le développement sont les maîtres mots. »