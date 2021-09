Tchad : le Premier ministre fustige les pratiques de clientélisme dans les nominations

Dans une circulaire en date du 8 septembre 2021, et adressée aux membres du gouvernement, le Premier ministre du Tchad, Pahimi Padacke Albert prescrit des directives, concernant les nominations à des postes de responsabilité au sein de l’appareil étatique.



« Il m’a été donné de constater que les projets de décrets portant nomination des responsables dans les diverses administrations de l’Etat, soumis au contreseing du Premier ministre, chef du gouvernement de Transition et au seing du président du Conseil Militaire de la Transition, chef de l’Etat, sont parfois élaborés sans considération des critères de compétence et d’expérience, laissant cours à des pratiques de type clientéliste », écrit le Premier ministre.



Face à cette situation, Pahimi Padacke Albert demande aux membres de son gouvernement de respecter scrupuleusement les règles et principes de compétence, d’équité et de transparence dans les nominations. Ces prescriptions visent ainsi à promouvoir l’excellence et l’efficacité dans le fonctionnement d’une administration, soutient-il. Ainsi, toute proposition de nomination soumise à l’appréciation du Premier ministre de Transition et à la signature finale du chef de l’Etat doit : obéir aux critères de compétence, d’expérience et d’équité ; suivre les règles de procédure et être accompagnée au moins de trois CV par poste ; tenir compte de la dimension genre et des équilibres remarquables dans le pays ; être accompagnée d’une note de présentation des éléments objectifs motivant le changement proposé.