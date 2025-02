Tchad : le Premier ministre reçoit une délégation de la caravane médicale

Une délégation de la troisième édition de la caravane médicale, spécialisée en gynécologie, chirurgie générale, pédiatrie et médecine générale, a été reçue en audience par le Premier ministre, Amb. Allah Maye Halina, le 27 février 2025.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement tchadien à améliorer l'accès aux soins de santé et de l'engagement envers le bien-être de sa population.



Conduite par le pasteur Souina Potifar, président de l'Église Fraternelle Luthérienne du Tchad, la délégation a présenté les objectifs et les réalisations de cette caravane médicale qui s'est déroulée du 20 au 30 janvier 2025 à Djamane Mbarissou, dans le département de la Kabbia.



Cet événement est en parfaite adéquation avec l'ambitieux projet du chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a placé la santé humaine au cœur de ses priorités nationales à travers les « 12 chantiers ». Lors de cette audience, le Premier ministre a salué l'initiative de la caravane médicale, soulignant son importance cruciale pour garantir un accès équitable aux soins de santé, notamment pour les populations les plus défavorisés.



Il a encouragé les membres de la délégation à poursuivre leurs efforts, et à intensifier leurs actions afin d'assurer une couverture sanitaire efficace pour tous les Tchadiens. La caravane médicale a permis de fournir des consultations et des soins médicaux gratuits à un grand nombre d'habitants de Djamane Mbarissou et des localités environnantes.



En mettant l'accent sur des spécialités vitales comme la gynécologie et la pédiatrie. Cette caravane médicale a non seulement répondu à des besoins immédiats en matière de santé, mais a également contribué à sensibiliser la population sur l'importance d'un accès régulier aux soins sanitaires.