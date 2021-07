Tchad : le Président du CMT met en place une commission de désarmement

Le Président du Conseil Militaire de Transition (CMT) Mahamat Idriss Déby, a signé un arrêté le 15 juillet 2021, mettant en place une commission mixte de désarmement.

Elle est composée des éléments de la gendarmerie nationale, de la garde nationale, de nomades puis de l’armée nationale du Tchad.



Cette commission qui peut faire recours à toute personne civile ou militaire pouvant l’aider dans l’accomplissement de sa mission, est placée sous la présidence du Général de division TahirYoussouf Boye.



Il a pour vice-président, le Général de division Djontan Marcel, puis d’un coordonnateur et son adjoint, respectivement le Général de Brigade Heri Sougounou et le Colonel Bokhit Ali Djar.



La commission a été scindée en deux secteurs. A savoir le secteur 1, placé sous l’autorité du Colonel Siboro Touka et son adjoint Colonel Mahamat Nour.

Quant au secteur 2, il est coiffé par le Colonel Djougouné Deguim Gouni et son adjoint, Colonel Issaka Ramadan Ismail.