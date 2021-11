Tchad : le Programme d’appui à l’innovation et à l’entreprenariat porte des fruits

Une exposition des produits fabriqués par des associations bénéficiaires d’un Programme d’appui à l’entrepreneuriat, et un atelier de formation pour le renforcement des capacités desdites associations, ont été lancés ce 4 novembre 2021 à N’Djamena.

A travers le Programme d’appui à l’innovation et à l’entreprenariat des jeunes et des femmes, initié par l’ICESCO et la fondation ALWALEED PHILANTROPIES, une exposition des produits locaux fabriqués par les Associations bénéficiaires, est ouverte du 4 au 7 novembre 2021 au Centre Oxford.



Mme Titimbaye Mariam Tchere, représentante des associations bénéficiaires, par ailleurs Coordonnatrice nationale de l’ARCELFA, se dit très satisfaite de la première phase dudit projet qui s’articule autour de la fabrication du savon local, du gel hydro-alcoolique et la confection des masques. Elle remercie la fondation ALWALEED PHILANTROPIES, pour la valorisation de la potentialité économique des femmes et jeunes.



Pour Fangnuizoune Paul, directeur de l’enseignement secondaire général, représentant le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, « ce projet entre en droite ligne de la réponse à la pandémie du Covid-19 et à une valeur ajoutée, en terme de renforcement des capacités et d’autonomisation des jeunes et des femmes, issus des communautés urbaines et rurales ».

Le représentant du ministre a exhorté les associations bénéficiaires à suivre avec intérêt, le renforcement de leurs capacités et à faire un partage mutuel d’expérience, afin de soutenir l’innovation et l’entreprenariat au niveau national.