Tchad : le Projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes lancé au Salamat

Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a présidé ce 21 août 2023, une réunion d'identification, d'information et de sensibilisation du Projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes, consacrée aux membres des groupements à vocation agricole de ladite province.



Cette rencontre officielle intervient dans le cadre de l'exécution des activités du Projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes (PDCEJ), qui est un projet financé par la Banque mondiale, est exécuté par l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE).



Selon le chef de mission, Barkaï Soumaïne, l'objectif du projet est d'identifier, et former 1000 jeunes des trois départements de la province du Salamat, âgés de 15 à 30 ans. Ces jeunes issus des groupements de production agricole, seront outillés en techniques culturales.



A la fin de la formation, 50% d'entre eux seront accompagnés par des intrants agricoles pour accélérer le développement de l'agriculture.



Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, déclare que ce projet s'inscrit dans une durée de 2 ans, pendant lesquels, il forme et accompagne 2000 jeunes à raison de 1000 jeunes pour l'exercice 2023-2024, et 1000 autres pour l'année 2024-2025. Il se félicite de ce projet qui facilite l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi.



Et Maab Mara d'ajouter que le choix du Salamat n'est pas un fait du hasard car, elle est réputée de grenier du Tchad. Pour sa phase pilote, le Projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes sera réalisé dans deux provinces, à savoir : le Salamat et le Moyen-Chari.