Tchad : le Protocole d'État exige le respect strict de l'ordre protocolaire

Dans une note d'information du 4 août 2021, le directeur général du Protocole d'État de la Présidence, l'ambassadeur Allahmaye Halina, attire l'attention des membres du Conseil militaire de transition, du gouvernement de transition et du cabinet du chef de l'État sur les usages protocolaires.



"Dans la République, les places sont régies par les préséances et usages protocolaires, lors des cérémonies officielles ou publiques présidées par le président du Conseil militaire de transition, le vice-président ou le premier ministre de transition", précise l'ambassadeur Allahmaye Halina.



Avec la mise en place du Conseil militaire de transition, les règles de préséances changent. Si le corps diplomatique est invité, il se place immédiatement après les membres du gouvernement de transition. Lorsque les membres du Conseil militaire de transition sont invités individuellement, ceux exerçant de hautes responsabilités prennent rang dans les fonctions qu'ils occupent conformément aux textes de nomination.



"Pour le bon fonctionnement de l'ordre protocolaire au Tchad, chacun est tenu au respect strict des nouvelles dispositions relatives à l'étiquette, à la préséance et à la bienséance", exhorte le directeur général du Protocole d'État de la Présidence.