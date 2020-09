Tchad : le Protocole d’État met en garde contre l’utilisation abusive de la photo du Maréchal

Le Protocole d’État et la direction de communication de la Présidence de la République ont mis en garde mardi contre l’utilisation abusive de la photo du Maréchal Idriss Déby par toutes les catégories socioprofessionnelles.



A compter d’aujourd’hui, aucune structure privée ou étatique n’est autorisée à imprimer des autocollants, photos, affiches et/ou portraits géants du Maréchal du Tchad sans un aval préalable.



Une photo officielle est en cours de réalisation et sera bientôt mise gratuitement à la disposition du public.



Toute utilisation sans autorisation préalable exposera son auteur et l’imprimeur à des sanctions.



Détails à suivre.