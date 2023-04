Tchad : le RAMSOCT appelle à la mobilisation citoyenne contre le référendum constitutionnel

Le Rassemblement des Associations et Mouvements de la Société Civile Tchadienne (RAMSOCT), une coalition d'organisations de la société civile, a lancé un appel à la mobilisation citoyenne contre le référendum constitutionnel.



Le RAMSOCT a exprimé à plusieurs reprises, son opposition à la composition de la Commission d'Organisation du Référendum Constitutionnel (CONOREC), en charge de l'organisation du référendum. La coalition estime que la CONOREC ne représente pas de manière équilibrée, les différents acteurs de la société tchadienne.



Par ailleurs, le RAMSOCT a également appelé à la création d'une commission de large ouverture, composée de la Transition, des partis politiques et de la société civile. Cependant, les autorités de la Transition ont jusqu'à présent ignoré ces demandes.



Dans un communiqué de presse daté du 2 avril 2023, le RAMSOCT a annoncé l'organisation d'une grande marche pacifique, en consultation et en consortium avec d'autres organisations de la société civile, pour protester contre la tenue du référendum constitutionnel.



La coalition appelle tous les Tchadiens conscients du développement, à rester éveillés sur cette situation et à répondre à chaque appel de contestation lancé par le RAMSOCT. Le RAMSOCT considère que le référendum constitutionnel en cours est une escroquerie intellectuelle qui vise à priver les Tchadiens de leur droit de décider de l'avenir de leur pays.



La coalition appelle les chefs et notables traditionnels à soutenir leur mouvement, estimant que leur rôle régalien est de protéger les justes et coutumes, et non de se livrer à une manipulation politique.



Enfin, le RAMSOCT lance un appel patriotique à tous les partenaires du Tchad dans ce processus, leur demandant de prendre leurs responsabilités pour renforcer la démocratie, la bonne gouvernance dans la légalité et la justice sociale. Le RAMSOCT estime que le peuple tchadien mérite mieux que ce référendum constitutionnel, qui ne représente pas la volonté de tous les Tchadiens.



La coalition appelle tous les citoyens tchadiens, conscients de la situation, à se mobiliser pour faire entendre leur voix et à participer à la grande marche pacifique prévue par le RAMSOCT.