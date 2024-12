Tchad : le RDP lance ses 23 candidats pour les élections couplées du 29 décembre

Ce lundi 23 décembre 2024, le Stade de Diguel, situé dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, a accueilli un grand meeting organisé par le Rassemblement Démocratique pour le Progrès (RDP). Cet événement marquait le lancement officiel de la campagne des 23 candidats du parti, pour les élections législatives, communales et provinciales. La représentante des candidats, Fatimé Bichara Digui, a présidé cette mobilisation, en présence de nombreuses personnalités et militants.



Le meeting a été honoré par la présence du président national du parti, Mahamat Allahou Taher, accompagné de plusieurs figures de marque. Hamit Bichara Digui, président du comité d’organisation, a salué les efforts déployés par la direction nationale de campagne pour coordonner efficacement les activités électorales du RDP.



Dans son intervention, Fatimé Bichara Digui a exhorté les militants et sympathisants à se rendre massivement aux urnes le 29 décembre prochain, pour exprimer leur choix. « Votre mobilisation est essentielle pour assurer le succès de nos candidats et défendre les idéaux de notre parti », a-t-elle déclaré.



Un choix de candidats stratégiques

Le superviseur général de la coordination nationale chargée de la supervision et du suivi des élections, Mamamdou Boukar Gana, a salué la sélection des candidats du RDP. « Ces candidats, issus des couches populaires et dotés d'une grande expérience, sont les meilleurs choix pour représenter le peuple », a-t-il affirmé. Le RDP est un un parti pour tous, et Mahamat Allahou Taher, président national du RDP, a réitéré les valeurs fondamentales du parti, rappelant que le RDP reste ouvert à tous les Tchadiens.



« Le RDP n’est pas un parti égoïste ; il place l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération », a-t-il souligné. Il a également invité les électeurs à soutenir massivement les candidats pour consolider la vision du parti, à travers tout le pays.



Un fort engagement pour les élections

Le RDP a déployé un grand nombre de candidats pour ces élections couplées : plus de 70 candidats pour les législatives ; plus de 100 candidats pour les élections provinciales ; plus de 600 candidats pour les élections communales. Cette mobilisation démontre l’engagement du RDP à toucher toutes les couches de la société, et à répondre aux aspirations des Tchadiens, quelle que soit leur localisation.