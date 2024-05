Tchad : le REDHAC fait des recommandations pour l'apaisement

A l’occasion de la présidentielle organisée au Tchad, le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) et ses Coalitions pays, se sont déployés sur le terrain pour observer l'ouverture des bureaux de vote.



C’est ainsi que le 06 mai 2024, autour de 10 heures du matin, les membres du REDHAC ont constaté que certains électeurs affichés sur le tableau ne figuraient pas dans les listes, et en plus de cela, les bureaux de vote étaient rapprochés les uns des autres, les isoloirs exposés, et l’absence des forces de sécurité dans certains bureaux de vote. Il faut également mentionner le refus de certains délégués des partis politiques dans les bureaux de vote.



Dans plusieurs ronds-points de la ville, un imposant déploiement a été érigé pour dissuader des citoyens de sortir pour voter. Par ailleurs, dans certains quartiers, l’on a observé une absence remarquable de bureaux de vote.



De plus, des incidents ont été rapportés à Moundou, où des coups de feu à balles réelles ont été tirés, résultant en un décès. Dans le 7ème arrondissement au quartier Chagoua, selon des sources, un superviseur de vote a été surpris en train de bourrer l’urne.



Face à cette situation, le REDHAC et ses Coalitions pays : condamnent tout acte de violence avant, pendant et après l’organisation de cette élection ; s’insurgent contre la restriction de l’espace civique pendant le vote et l’utilisation des armes ; s’insurgent contre le fait que le président de l’ANGE expulse tous les délégués du parti « Les Transformateurs » des bureaux de vote.



Enfin, le REDHAC et ses Coalitions pays recommandent au gouvernement de transition, un apaisement, la protection des personnes et des biens, et d’assurer le bon déroulement des élections libres et transparentes.