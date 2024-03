Tchad : le REJEC mobilise les femmes pour la transformation des produits locaux au Kanem

Selon le chef de mission, Idriss Adoum Idriss, l'objectif de cette journée était de recueillir les acquis, les difficultés, les défis et les attentes des femmes transformatrices, afin que le réseau puisse apporter sa contribution.



Au cours des travaux de groupe, les femmes ont mis en avant leurs réalisations, telles que la fabrication de savons, de pommades, de gommages, de jus de différentes qualités à partir des produits locaux de leur jardin. Elles ont également souligné les obstacles qu'elles rencontrent, notamment le manque de matériel et de formations adaptées. Elles ont également exprimé leurs défis et leurs attentes, en espérant une modernisation de leurs systèmes de transformation. L'équipe du réseau a ensuite synthétisé les conclusions des travaux de groupe.



Enfin, l'équipe a visité le champ de la Plate-forme féminine du Kanem ainsi que leur local, où sont entreposés les différents produits transformés.