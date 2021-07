Tchad : le REPHAT dénonce les conditions déplorables des personnes handicapées

Le président du Réseau des personnes handicapées du Tchad (REPHAT), Galmaï Moussa Abdramane, a fait un communiqué de presse ce mercredi 28 juillet 2021, relatif à la mission que les membres ont effectué à Kousseri (Cameroun), le 27 juillet 2021 avec la CNDH et tant d'autres partenaires. Cette mission avait pour but de discuter avec leurs compatriotes handicapés réfugiés depuis neuf jours, en vue de trouver une piste des solutions urgentes à leurs préoccupations.



A cette occasion, le REPHAT tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'ils ont trouvé leurs compatriotes dans des conditions déplorables, car les réfugiés se sont installés sous un manguier, sans abri, fatigués, malades et exposés à la pluie et tous les dangers. Pour le porte-parole de ces réfugiés installés Kousseri, Justin, « les réfugiés ont laissé leurs enfants, leurs familles et leur pays pour être sous cet arbre pas par plaisir, mais pour protester contre le fait que le gouvernement de notre pays ne veut pas les laisser circuler librement avec leurs tricycles sur le pont Ngueli comme tous les autres citoyens qui vaguent nuit et jour à leurs occupations sans être inquiété ».



Dans un communiqué, le REPHAT rappelle au gouvernement tchadien de transition, la nécessité de respecter ses engagements pour les personnes vivant avec le handicap et leur permettre de jouir réellement de leurs droits. Le REPHAT demande au gouvernement, l'application du décret de la loi 007 portant protection des personnes handicapées au Tchad, et la convention de Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Tchad.



Par ce même document, le REPHAT attire l'attention du gouvernement que si des solutions urgentes ne sont pas trouvées pour décanter cette solution, certains de ses compatriotes risqueraient de perdre dramatiquement leurs vies dans les jours à venir, vu l'état sanitaire et humanitaire critique dans lequel ils se trouvent. Cependant, le REPHAT lance un vibrant appel aux organisations de la société civile, aux personnes de bonne volonté, aux ONG et aux organisations humanitaires de voler urgemment au secours de ces personnes handicapées réfugiées à Kousseri car leur situation est déplorable.