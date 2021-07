Tchad : le RJDLT fait vacciner ses membres

Les membres du Réseau des jeunes pour le développement et le leadership du Tchad (RJDLT), se sont fait vacciner ce matin contre le Covid-19. C'était au complexe hospitalo-universitaire Mère et enfant. « Il est nécessaire de prévenir » car le Covid-19 fait rage, explique le coordonnateur adjoint du RJDL, Abdel-Rahamane Mahamat Adam.



Aussi, à travers cette vaccination, le RJDLT veut faire tomber les préjugés. « Quand il y a de nouveaux vaccins, on l'a vu avec la polio, il y a des spéculations », rappelle Abdel-Rahamane. Il faut par conséquent servir d'exemple. « Nous voulons être des pairs éducateurs », conclut le coordonnateur adjoint.



Il est à rappeler que le RJDLT a pris part activement à la lutte contre cette terrible pandémie en produisant du gel hydro alcoolique, en distribuant des kits de lavage des mains et des vivres aux démunis, pendant l'isolement de la capitale.