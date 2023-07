Tchad : le RJDLT forme les jeunes sur le leadership et le développement personnel

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Population, le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT), en partenariat avec Afriyan et Yali Chad, a organisé un atelier de formation le 11 juillet 2023 à N'Djamena, à l'intention de nombreux jeunes de la ville.



L'objectif principal de cette activité était de sensibiliser, informer et orienter les jeunes sur différentes thématiques sélectionnées. Trois thèmes ont été abordés lors de cet atelier : le leadership chez les jeunes, le développement personnel et le volontariat, et enfin, la lutte contre les violences basées sur le genre.



Selon le directeur administratif du RJDLT, Hisseine Mahamat, cet atelier a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail RJDLT-UNFPA. Il a également saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude envers l'UNFPA qui a financé cet atelier de formation.



Il faut rappeler que la Journée Mondiale de la Population a été célébrée le 11 juillet 2023 à Sarh, dans la province du Moyen Chari.