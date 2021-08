Tchad : le RNDP annonce sa participation au dialogue national inclusif

A la suite de l’appel lancé par le président du Conseil militaire de transition (CMT), lors du 61ème anniversaire de l’indépendance du Tchad le 11 août 2021, le Rassemblement National Démocratique et Populaire (RNDP), a rendu public son deuxième communiqué de presse le 28 août 2021 à Montauban. Il est signé par son président, le Pr Bachar Assed Mohamed Aguid.



Dans ce document, le président de cette formation politique, soucieux de la situation que vit le Tchad, souligne que « la paix au Tchad, longtemps perturbée par des forces exogènes et endogènes, demeurera la conquête ultime de la lutte des patriotes engagés, pour ramener la quiétude, la liberté et la prospérité au peuple tchadien ».

En effet, lors de la commémoration du 61ème anniversaire de l’indépendance du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby a, dans son allocution, lancé un appel salutaire en direction de l’opposition politico-militaire pour sa participation à la conférence nationale inclusive, tant attendue par toutes les forces vives de la nation.



« Afin de réaliser l’œuvre gigantesque de construction d’un Tchad nouveau, le RNDP dans son ensemble, militants, cadres comme combattants, salue cette initiative hautement patriotique et exhorte la société civile, coutumière et religieuse, les partis politiques de l’opposition, armés ou non, les associations syndicales des jeunes et la masse, à prendre part à ces assises nationales très importantes, en espérant que leur réussite aboutira à une vraie réconciliation nationale, à une paix durable, une sécurité globale sur tout le territoire tchadien et à l’élaboration d’une feuille de route solide », affirme le président du parti, le Pr Bachar Assed Mohamed Aguid.