Tchad : le RNDT Le Réveil renforce ses démembrements au Logone Occidental

N’Djamena - Le RNDT Le Réveil a installé la coordination provinciale et départementale du Logone Occidental au cours d’une cérémonie officielle le 11 Juin 2022 au siège national du parti au quartier Habena à N’Djamena.



Le secrétaire général chargé de l’organisation deuxième adjoint, Warkassia Liirma, a installé la coordination provinciale du Logone Occidental ainsi que celles des 4 départements que compte la province.



Au cours de cette cérémonie, la coordinatrice sortante Yoramadjiel Gisèle a fait le bilan de cinq ans à la tête de la province. Un bilan très positif et salué par les militants et militantes. Elle a tenu a rassurer les militants qu’elle est disponible et reste toujours à l’écoute de la nouvelle équipe pour relever les défis.



La coordination provinciale installée est composée de 9 membres dont Allarebeye Djero Jean qui assure la coordination. Celle des quatre départements est assurée par le coordinateur du département de Lac Wey Gongtar Augustin. La coordination du département de l Dodjé est assurée par Dounia Tolnadé et celle du département de Guini River est dirigée par Djerabé Djékoubam. Enfin, la coordination du département de Gourkosso est assurée par Ndoubabé Gaou.