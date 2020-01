Tchad : le RNDT Le Réveil se prépare pour les législatives et communales

Une mission du bureau national du parti Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT Le Réveil), a tenu samedi matin dans la salle de réunion de l’Union des cadres chrétiens au quartier Dombaou à Moundou, une rencontre avec les membres du bureau fédéral provincial, préfectoraux et sous-préfectoraux du Logone occidental.



La mission est conduite par Mme. Yoramadjiel Gisèle, coordinatrice provinciale des activités politiques, Mbaïgolmem Sébastien, secrétaire exécutif 1er adjoint au bureau exécutif national et Gontar Augustin, coordonateur des activités politiques du Département de Lac Wey,



L’objectif de la rencontre est de dynamiser et donner des nouvelles orientations à la base, en prélude aux élections législatives et communales qui se pointent à l’horizon.



Le président fédéral du Logone occidental, Mamadji Dionmba, a remercié et exhorté les participants à être attentifs pour suivre les débats afin de rapporter les échanges à leurs bases respectives. « J’aimerais que cela fasse un effet de boule de neige », a-t-il conclu.



Après la présentation des différentes délégations des organes de base, chaque président des bureaux départementaux et sous-préfectoraux a fait le bilan des activités dans sa localité. Ce bilan a été suivi d’une présentation sommaire de l’évolution des activités du parti et bien d’autres sujets à l’ordre du jour.



Le secrétaire exécutif 1er adjoint au bureau exécutif national, Mbaïgolmem Sébastien, a souligné que la base constitue le maillon fort et qu'elle est appelée à choisir des personnes capables de la représenter.



La coordinatrice provinciale des activités politiques a demandé aux femmes de s'intéresser aux activités du parti car le RNDT accorde une place de choix à la femme.



A l’issu de la rencontre, les différentes délégations des organes de base ont reçu des informations claires sur les critères pour les militants potentiellement intéressés à se présenter comme candidats aux prochaines échéances communales et législatives.