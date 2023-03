Tchad : le ROSC/BLT, un nouveau réseau de la société civile pour lutter contre l'extrémisme violent et la pauvreté

La conférence-débat a porté sur l'engagement de la société civile dans la consolidation de la paix et de la résolution des conflits communautaires au Tchad. Les intervenants étaient Ahmat Yacoub Dabio, point focal du ROSC/BLT, Ali Younous Ali, le Coordinateur du réseau, Mahamat Mahamat Adoum et Josiane Djikoloum Djarwatoye.



Le ROSC/BLT a souligné l'importance de l'apport de la société civile dans la consolidation de la paix et a appelé le gouvernement à mettre en œuvre les résolutions et le cahier de charge du dialogue national inclusif et souverain (DNIS) pour organiser des élections libres et transparentes.



Le ROSC/BLT, créé le 21 octobre 2021, a pour objectif de prévenir, sensibiliser et former les jeunes sur les menaces du terrorisme et l'extrémisme violent, promouvoir le développement socio-économique participatif et la lutte contre la pauvreté. Il œuvre également pour la protection de l'environnement et le développement durable, en favorisant la coopération et la synergie d'action du développement au niveau sous-régional, régional et international.



Dans son intervention, Ali Younous Ali a invité toutes les entités sociales, traditionnelles, étatiques et non étatiques à se mobiliser pour sensibiliser et conscientiser les jeunes à l'amour de leur pays afin de participer aux efforts de redressement national.