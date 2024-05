Tchad : le Réseau des Journalistes du Moyen-Chari et du Mandoul veut préserver l’environnement

En prélude à la 31ème Journée mondiale de la liberté et de la presse, le président du Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, Allako’As Mandibaye a animé ce matin à Sarh, un point de presse.



Ce point de presse était axé autour du thème : « Crise environnementale et urgence du journalisme. »



Plantant le décore, le président du Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul a souligné que cette Journée est une occasion importante de mettre en lumière, l’importance de la liberté d’expression et de la liberté de presse dans toutes nos sociétés, et cette journée vise à sensibiliser sur les défis auxquels les journalistes sont confrontés dans l’exercice de leur profession.



Abordant le thème central de cette journée, « Crise environnementale et urgence du journalisme », Allako’As Mandibaye a précisé que ce thème évocateur de la crise climatique, qui prend de l’ampleur depuis quelques années, et qui bouleverse l’environnement et les écosystèmes, mais aussi la vie de presque 08 milliards de personnes, à travers le monde, doit interpeller non seulement les journalistes, mais aussi et surtout tout un chacun.



A cet effet, il a ajouté que la préservation de l’environnement, la lutte contre la déforestation et la désertification, la conservation de la biodiversité, la promotion de l’agriculture biologique et la vulgarisation du droit de l’environnement, la mise en exergue des méthodes de gestion durable de l’environnement, doivent être privilégiés par les journalistes dans leurs reportages, émissions et magazines de manière à contribuer à la lutte contre les changements climatiques.



Pour finir, Allako’As Mandibaye a exhorté ses membres à initier des grands reportages liés à la dégradation de l’environnement et aux changements climatiques sujets d’actualités de grande importance.



« Si un accent particulier est régulièrement mis sur cette crise environnementale par les médias, nous aurions contribué à l’atteinte de certains Objectifs du développement durable (ODD) », a conclu le président du Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, Allako’As Mandibaye.