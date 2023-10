Tchad : le Réseau des défenseurs du droit foncier installé dans le département de Bahr-Azoum

Créé le 3 mai 2023 sous le folio 025 dans la province du Salamat, département de Bahr-Azoum, le Réseau des défenseurs du droit foncier (RDDF) est une organisation qui regroupe 19 associations œuvrant dans le domaine du foncier.



Il se veut un cadre apolitique, laïc et à but non-lucratif. L'organe a pour vocation de promouvoir le droit à la terre, les droits humains, le genre, la défense des populations vulnérables, le vivre-ensemble, la gestion pacifique des conflits fonciers et tout autre conflit entre les populations du département.



Selon le président Youssouf Ali Abakar, le réseau est un cadre convivial de rencontre et d’échanges entre les habitants du département de Bahr-Azoum, et ceux des autres départements qui composent la province, et aussi entre les communautés.



Le sous-préfet d'Am-Timan rurale, Haroun Egrei Erdi, souligne que le réseau est né d’un besoin de participer pour trancher les différends et d’accompagner les habitants dans leur droit foncier.



Il ajoute qu'il vise également à établir des règles claires et précises pour l'enregistrement des biens immobiliers, la délimitation des propriétés, la résolution des conflits fonciers et la mise en place de systèmes d'enregistrement fiables.



Il faut signaler que l'organisation cherche également à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources foncières et à préserver l'environnement.