Tchad : le Réseau international des femmes avocates décline ses objectifs

N'Djamena - Le Réseau international des femmes avocates section du Tchad a tenu le 25 septembre une assemblée générale au CEFOD. À l'issue des travaux, les membres du bureau représentatif du Tchad ont été rendus publics. Cinq membres composent le bureau du Tchad.



La présidente élue, Me. Azora Belel Lætitia, a expliqué qu'il est nécessaire d'avoir une représentation nationale pour exister. Elle a évoqué la nécessité de promouvoir la visibilité de la femme avocate et d'oeuvrer pour sa promotion afin qu'elle ait sa place.



Parmi ses objectifs, le Réseau entend obtenir son autorisation. Ce qui lui permettra de mener des activités de formation à l'endroit des femmes avocates, des activités récréatives et assister à des conférences internationales.