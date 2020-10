Tchad : le Rotary Club offre des kits scolaires à des enfants atteints de poliomyélite

Le Rotary Club a remis samedi un don de kits scolaires pour les enfants victimes de la poliomyélite, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au stade Fest'Africa à N'Djamena.



"Nous célébrons le victoire de l'Afrique contre ce fléau. Le Rotary Club travaille depuis trois ans et a mis sur pied un programme qui consiste à aider les femmes victimes de la poliomyélite. Le Rotary Club est ouvert à tout le monde et si une personne veut entrer dans le Club, soyez la bienvenue. Il n'y a pas de régions au Rotary, ni de religion et ni la politique, seulement le bon coeur", a déclaré Hassan Sila Bakary, président du Rotary Club de N'Djamena.



Le représentant de l'OMS, Kalilou Souley, explique qu'un grand travail a été fait pour l'éradication de la poliomyélite d'Afrique. Il précise toutefois qu'il reste encore du travail sachant que 16 pays africains ont été confrontés cette année à des formes rares de maladies qui touchent des enfants non vaccinés.



Selon Djibert Younous, délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, "toute personne handicapée a les mêmes droits et devoirs que les autres citoyens". Il appelle à développer le pays tous ensemble, et souhaite une vie meilleure pour les victimes de la poliomyélite.



Djibert Younous se dit touché par ce geste sachant que les personnes handicapées sont souvent isolées, une situation qu'il dénonce. "Il y a des gens qui prennent les handicapées comme des personnes incapables de faire quelque chose. Il faut que cela cesse", dit-il.



Un match de football a opposé des personnes handicapées suivi d'une distribution de kits scolaires aux enfants victimes de la maladie.