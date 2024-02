Tchad : le SAAAT décide d'aller en grève d'avertissement d'une semaine

A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, le Syndicat Autonome des Agents de l'Administration du Travail (SAAAT) décide d'aller en grève d'avertissement d'une semaine.



La direction de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement (DEFPP) qui a abrité ce jeudi 22 février 2024, l'assemblée générale extraordinaire du Syndicat Autonome des Agents de l'Administration du Travail. Les syndicalistes protestent contre l'augmentation subite des prix du carburant à la pompe, et de la détérioration de leurs conditions de travail.



Le chargé de revendication du SAAAT, Guikdjewe Datoukoudi a estimé que le syndicat est arrivé à un tournant qui est difficile, et le recul sera très compliqué.



Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat Autonome des Agents de l'Administration du Travail, Gueremon Odjinan, a demandé au gouvernement l'annulation sans délai de l'arrêté portant sur la hausse des prix de carburant qui aggrave les conditions de vie de leurs militants et militantes, déjà précaires.



Dans son cahier de doléances adressées au ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, le SAAAT invite ce dernier à la ratification des conventions N'°155 et 187 de l'OIT, la révision du code de travail, et la dotation aux services d'inspections du travail de moyens roulants, de matériels bureautiques et des locaux tenant de lieu de travail.