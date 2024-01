Tchad : le SCMT salue la reconduction du ministre des Mines comme un signal fort d’avancement

Dans un mouvement de confiance et de continuité, le Président de la République du Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, et le Premier Ministre, Masra Succès, ont décidé de reconduire Monsieur Abdekerim Mahamat Abdelkerim en tant que Ministre des Mines et de la Géologie. Cette décision, saluée par le Syndicat de la Chambre des Mines du Tchad (SCMT), est perçue comme un signe de reconnaissance pour le travail accompli par le ministre et ses collaborateurs.



Le Président du SCMT, Monsieur Moudjib Mahamat Yacoub Dabio, a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour leur confiance renouvelée dans le ministère. Soulignant la complexité des défis à venir, il reste convaincu que l'expérience et l'engagement du ministre Abdelkerim joueront un rôle clé dans la poursuite du développement du secteur minier au Tchad.



Le secteur minier tchadien, un pilier important de l'économie nationale, est au cœur de nombreux projets visant à renforcer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Tchad. Avec cette reconduction, le ministre Abdelkerim et son équipe sont prêts à relever les défis et à contribuer activement à la prospérité et à la stabilité du pays.