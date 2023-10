Tchad : le SET N’Djamena se mobilise pour l’avenir de l’enseignement

Le Syndicat des Enseignants du Tchad, section de N'Djamena, a commémoré la Journée Mondiale de l'Enseignant, le jeudi 5 octobre 2023.



L'objectif principal de cette Journée est de mettre en avant l'importance d'arrêter le déclin du nombre d'enseignants, et de commencer à l'augmenter. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministre de l'Éducation nationale, Serya Tellé Mathieu.



Sous le thème, « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons : un impératif mondial pour en finir avec la pénurie d'enseignants », les enseignants et les responsables du secteur éducatif ont célébré cette journée en rendant hommage à cette profession noble qui cherche à retrouver sa dignité.



Le président du comité d'organisation, Abdelkader Djibia, a demandé une minute de silence, en mémoire des enseignants décédés, avant de souligner que cette Journée est l'occasion pour la communauté éducative, d'exprimer ses réussites, ses tristesses et ses déceptions.



Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la société, en tant que gardiens de la connaissance et guides de nos enfants vers un avenir meilleur. Le secrétaire général du SET, Mbaïano Laoukoura, a souligné l'importance d'avoir suffisamment d'enseignants qualifiés et compétents, pour assurer une éducation de qualité.



Il a évoqué divers critères, notamment le recrutement impartial dans les centres de formation, le suivi pédagogique continu, le paiement régulier des salaires, et un environnement de travail adéquat. Il a également encouragé les enseignants à jouer pleinement leur rôle d'agents de développement, et de transmetteurs des valeurs.



Au cours de cette Journée, les enseignants du SET ont réclamé plusieurs améliorations, notamment le remboursement de seize mesures, le rappel des primes de craie et de documentation coupées depuis 2018, et d'autres avantages financiers liés à leur carrière. Ils ont également soulevé des préoccupations liées à la sécurité autour de certaines écoles, et demandé des réformes pour faciliter leur travail.



Le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Serya Tellé Mathieu, a souligné que le gouvernement s'efforce de maîtriser l'effectif des enseignants, pour assurer leur présence sur le terrain. Il a appelé à la dénonciation des absences injustifiées qui nuisent au système éducatif.



Il a également assuré que le ministère de l'Éducation nationale valorise la profession enseignante et prendra en compte les recommandations de cette Journée, pour améliorer les conditions des enseignants.