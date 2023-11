Tchad : le SET appelle à la reprise des cours dans le Moyen Chari

Le Syndicat des Enseignants du Tchad, section du Moyen Chari appelle les enseignants de ladite province à la reprise des cours.



C’est à travers un point de presse animé ce 14 novembre 2023, au quartier résidentiel dans le 2ème arrondissement de la ville de Sarh par le secrétaire général du Syndicat des Enseignants du Tchad, section du Moyen-Chari, Madjiyengué Nangassal.



Au cours de ce point de presse, Madjiyengué Nangassal, a souligné que le SET provincial est géré par le Bureau Exécutif National.



Et le déficit d’information et de communication sur les enjeux des négociations Gouvernement/SET ont certes influencé négativement la reprise normale des cours, mais ayant constaté la bonne volonté des négociateurs afin de parvenir à une issue profitable pour tous, le STE a jugé nécessaire de suspendre la grève et appelle ses militants à reprendre le travail.



Enfin, Madjiyengué Nangassal, rassure les militantes et militants du SET/section du Moyen-Chari que les négociations sur le point de revendications très sensibles sont ouvertes, et se poursuivent. Pour ce faire, chaque militant doit être vigilant et soudé, afin d’éviter la division du SET et mener ensemble le combat. Ceci pour le bonheur de tous.