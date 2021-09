Tchad : le SET prélève 5000 Fcfa sur les primes des enseignants, une "tradition" qui fâche

"C'est quoi ça ? Tout le monde est intégré", vocifère un enseignant vacataire en attente de ses "modiques 30.000 Francs" de primes de surveillance du Brevet d'enseignement fondamental (BEF). "C'est injuste! Nous luttons contre la mauvaise gouvernance mais nous la pratiquons nous-mêmes", enchaîne un autre zézayant.



Le président du Centre du BEF, lunettes correctrices sur le nez, tente en vain de calmer les enseignants révoltés. "C'est pas nous, c'est le Syndicat des enseignants du Tchad (SET). Même le délégué était là", tente-t-il en vain de rassurer. Le vice-président à ses côtés, paraît plus conciliant. "C'est pas nous chers collègues, calmez-vous !", lance-t-il itérativement aux enseignants.



Injustice



"Au 1er jusqu'au 5ème arrondissement, personne n'a prélevé. Curieusement, on n'a prélevé à partir du 6ème arrondissement", informe le président du centre, provoquant à nouveau l'ire des enseignants impatients au pas de la porte du bureau.



L'information est confirmée par un enseignant ayant participé au BEF au centre du lycée féminin de la capitale. "On était nombreux. Quand on a boudé le prélèvement, ils (NDLR les membres du bureau du SET) ont cédé", renseigne-t-il.



Le président du SET, Ngartoidé Blaise, justifie non sans mécontentement ce prélèvement au forceps. "Ce sont des cotisations statutaires. On ne prend pas sur n'importe qui. On prend sur les militants. On ne peut pas créer un syndicat et on l'abandonne comme ça", tonne-t-il.



Bonne nouvelle pour les enseignants vacataires toutefois. "Le guichet est ouvert à l'école du centre. Tous ceux qui ne sont pas syndiqués sont en train d'être payés", avise le président du SET.