Tchad : le SG de l’Education rencontre les acteurs du système éducatif à Mongo

Une délégation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, Mahamat Seïd Farrah, est arrivée à Mongo où elle a rencontré ce mercredi, 31 janvier 2024, les acteurs du système éducatif de l'Académie du Centre couvrant les provinces du Guera, du Batha et du Salamat.



Après le mot introductif du recteur de l'Académie du Centre, Pr Malloum Sultan, le chef de mission a longuement expliqué le bien-fondé de cette opération qui débute le 1er février, sous l'égide de l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques (INSEED). Il a par ailleurs appelé tous les responsables à faciliter la tâche aux enquêteurs, pour la réussite de cette opération.



L'objectif de cette rencontre est de les sensibiliser sur la géolocalisation des établissements scolaires, et le recensement de leurs ressources humaines et matérielles dont l'opération sera lancée dans les jours à venir.



Lançant cette opération, le gouverneur de la province du Guera, Mahamat Togou Tchohimi, a rappelé que cette activité s'inscrit dans la logique de la refondation du système éducatif prônée par les plus hautes autorités.



Pour lui, malgré les multiples recensements effectués, il est toujours difficile de maîtriser le personnel enseignant, raison pour laquelle le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique a initié ce recensement.