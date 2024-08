Tchad : le SG de la Nya a tenu une réunion de sécurité à Bébédjia

Après avoir constaté plusieurs cas de vol, et autres formes de banditisme dans la ville de Bébédjia, le secrétaire général du département de la Nya Sougui Daoussa Dicko, a dirigé ce mercredi 07 août 2024, une réunion de sécurité avec les différents acteurs de la place.



En face des hommes de sécurité, des leaders d'opinion et autres activistes du réveil de conscience, le secrétaire général du département de la Nya Sougui Daoussa Dicko a mis sur la table, les plaintes de la population de la ville de Bébédjia qui nécessitent une réponse dans l'urgence.



Dans les échanges, plusieurs stratégies sont mises sur pied et développées par les différents acteurs, pour la réussite de la sécurité de la population. Interrogé au sortir de la salle, le secrétaire général du département de la Nya a renseigné sur les différents points qui se résument sur les stratégies à adopter, pour sécuriser la ville de Bébédjia, en particulier la population et leurs biens.



Pour se sauver de la situation, surtout le vol qui va grandissant dans la ville de Bébédjia, Sougui Daoussa Dicko a demandé à toute la population de collaborer avec les unités de sécurité.



La sécurité reste déterminée dans la motivation et sera prête à traquer les bandits de grand chemin dans la ville de Bébédjia, dans les jours à venir.