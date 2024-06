Tchad : le SG du MPS à Abéché exprime sa gratitude aux populations du Ouaddaï

Le secrétaire général du mouvement Patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zene Bada se trouve à Abéché.



Le numéro 1 du MPS est venu ce mercredi 19 juin dans le chef-lieu de la province du Ouaddaï pour féliciter et remercier les militants issus de plus de 200 partis politiques, qui ont voté pour le compte de leur candidat, Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République.



Mahamat Zene Bada veut par ailleurs préparer les esprits de leurs militants pour les élections communales et législatives à venir. Un banquet sera organisé dans la soirée de ce mercredi.