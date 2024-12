Tchad : le SG du ministère de la Santé publique lance la campagne de don de sang

Dans l'optique de pouvoir faire face et contenir d'éventuels cas d'hémorragie en cette période cruciale qui marque la fin de l'année, souvent marquée par des accidents de circulation, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a lancé le lundi 23 décembre 2024, au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), la campagne destinée au don volontaire de sang.



Au cours de cette journée, plusieurs membres du personnel du ministère de la Santé publique ont fait le déplacement pour donner de leur sang.



Le SG du ministère a indiqué que la période de fin d'année est souvent accompagnée de moment de joie, mais que malheureusement dit-il, c'est également une période où il y a un besoin accru de produits sanguins. Il a expliqué que cela est dû souvent à la multiplication de cas d'accidents sur la voie publique.



En outre, Dabsou Guidaoussou a rappelé l'importance de donner une poche de sang en cette période qui peut permettre effectivement de sauver des vies. Il a ajouté que parmi les cas d'affection qui nécessiteraient un don en sang, l'on note également les hémorragies chez les femmes, car selon lui, la première cause directe de mortalité maternelle au Tchad reste les hémorragies.



Pour corriger ce phénomène, il encourage le don de sang. « Nous lançons un appel à l'ensemble de la population pendant cette période de don volontaire de sang. Il n’y a pas un meilleur cadeau qui puisse dépasser le sang qu'on donne, c'est une partie de soi qu'on donne pour sauver une vie, car ça dépasse même l'argent qu'on donne ou le véhicule qu'on offre », a-t-il confié.



Pour conclure, le SG a souligné que c'est un geste qui témoigne de la solidarité, mais constitue également un signe d'humanité.