Tchad : le SGG présente la plateforme GUIDAM, un tournant pour la gouvernance

Dans le cadre du programme politique 2024-2029 du chef de l'Etat, le secrétariat général du gouvernement (SGG) a dévoilé ce mercredi 17 avril 2025, la plateforme GUIDAM, dédiée au pilotage stratégique.



La présentation de cette plateforme a eu lieu à N'Djamena, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, devant un public composé de représentants de divers ministères.



Dans un discours prononcé, après celui du représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Dr Ramatou Mahamat Houtouin, ministre secrétaire générale du gouvernement et chargée de la promotion du bilinguisme dans l’administration, a salué l'engagement du chef de l'État en faveur d'une gouvernance efficace et transparente.



Elle a annoncé que la plateforme numérique de suivi-évaluation, GUIDAM, a atteint ses objectifs de test et de lancement en version bêta, permettant désormais la production de rapports trimestriels. La ministre a souligné que GUIDAM joue un rôle clé en enregistrant les réalisations, en calculant le taux d'avancement et en identifiant les blocages.



Cet outil innovant rapproche les aspects techniques des projets des décisions politiques, facilitant ainsi la recherche de solutions adaptées. La ministre SGG a affirmé que grâce à un système de géo-référencement, les dirigeants pourront suivre l'état d'avancement des réalisations sur le terrain.



La ministre SGG a souligné que le 17 avril 2025 marque une étape décisive avec la mise en opération de GUIDAM, fruit d'une collaboration étroite entre le secrétariat général du gouvernement, les équipes techniques des ministères sectoriels et le soutien inestimable du PNUD.



Selon Dr Ramatou Mahamat Houtouin, la plateforme intègre les 12 grands chantiers et 100 actions prioritaires du chef de l'État, ainsi que leurs sous actions, indicateurs de performance et délais de réalisation. La ministre a annoncé que, à ce jour, huit ministères ont déjà commencé à intégrer leurs réalisations dans la plateforme.



Un atelier a été organisé pour permettre aux ministères restants de s'approprier cet outil, avec l'objectif que tous soient opérationnels d'ici la fin du mois de mai. Dr Ramatou Mahamat Houtouin a insisté sur l'importance de cette plateforme, qui offre aux ministères l'opportunité de valoriser leurs résultats tant auprès du gouvernement que de la population. Elle renforce la transparence et la visibilité des actions menées.



Chaque ministère pourra également générer des rapports périodiques sur l'état d'avancement de ses réalisations, facilitant ainsi le suivi interne et la redevabilité, a-t-elle conclu.