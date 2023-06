Tchad : le SIPRAT demande à l'ONAMA de verser les salaires du personnel contractuel avant la fête

Selon un communiqué publié par le syndicat, le SIPRAT constate depuis un certain temps des retards dans le versement des salaires et indemnités des contractuels de l'ONAMA, ce qui impacte leur vie sociale, tandis que d'autres bénéficient de leurs revenus pour célébrer les fêtes. Le syndicat déplore ces retards et appelle la direction générale à redoubler d'efforts pour assurer le paiement en temps voulu des salaires du personnel contractuel, en particulier pendant les périodes festives, afin de permettre aux employés concernés de célébrer avec leurs familles dans de bonnes conditions. Le SIPRAT insiste pour que le paiement des salaires de ce mois soit effectué d'ici mardi 27 juin 2023 en faveur des agents.



Par ailleurs, le SIPRAT demande à tous les agents de N'Djamena et des provinces de rester mobilisés et solidaires concernant les deux revendications communes exprimées dans les précédents communiqués de presse.