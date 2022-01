Tchad : le SYMET appelle à la vaccination contre le Covid-19

Le Syndicat des Médecins du Tchad réitère son appel à tous les Tchadiens, et en particuliers le personnel de santé, à se faire vacciner contre le Covid-19.



Ainsi, le SYMET rappelle à l’opinion que se faire vacciner permet de se protéger contre la maladie du Covid-19, et contre une éventuelle complication grave.



Il s’agit également de protéger les proches, surtout les plus fragiles (personnes âgées, personnes avec des maladies chroniques), et d’aider à lutter contre les conséquences de la pandémie.



Selon le SYMET, la vaccination permet également d’éviter les effets à long terme du Covid-19, de contribuer à alléger la charge qui pèse sur le système de santé, de contribuer les libertés de la vie quotidienne et de s’immuniser de manière sûre.