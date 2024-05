Tchad : le SYMET présente ses revendications au gouvernement

A l'occasion de la fête 1er mai, le Syndicat des médecins du Tchad (SYMET) demande au gouvernement ce qui suit :



-Rétablir le salaire suspendu, après recensement, des médecins en formation et qui ont un dossier complet et en règle.

-Le recrutement à la fonction publique des médecins lauréats des différentes facultés du Tchad comme évoqué lors de la rencontre avec le chef de l'Etat.

-Poursuivre la concertation entre les partenaires sociaux et le gouvernement pour l'exécution totale des points inscrits au pacte social,

-Assurer la protection physique du personnel soignant dans l'exercice de leurs fonctions.



Et malgré le début d'exécution des différents points du pacte social triennal, notamment les rappels de salaires des médecins intégrés en 2019, 2020, 2021 et 2022 et les rappels des frais de transport, le SYMET constate une lenteur dans le traitement des dossiers.



A cet effet, le syndicat, par la voix de son président Dr Tahir Mahamat-Saleh demande un traitement rapide des dossiers pour que les fonctionnaires rentrent dans leurs droits.



Enfin, un clin d’œil a été fait « au personnel médical qui a toujours répondu présent quand il est sollicité malgré des conditions de vie et de travail difficiles ».