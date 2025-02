Tchad : le SYMET se retire de l'UST et lance un préavis de grève de soutien aux médecins

Le secrétaire général du syndicat des médecins du Tchad (SYMET), Dr Mahamat Brahim Dahab a tenu ce vendredi 28 mars à Ndjamena, dans les locaux dudit syndicat un point de presse relatif à leur retrait de l'union des syndicats du Tchad (UST) et soutien aux médecins en attente d'intégration.



Lors de ce point de presse, Dr Mahamat Brahim Dahab, SG du SYMET, a exprimé les frustrations de son organisation face à l'inefficacité des engagements pris dans le cadre du pacte social triennal. Malgré son affiliation à l'Union des Syndicats du Tchad (UST) depuis 2018, le SYMET n'a pas obtenu de résultats significatifs pour les médecins tchadiens.



Dr Mahamat Brahim Dahab a souligné que plusieurs points du pacte précédent, censés bénéficier aux médecins, n'ont pas été respectés. Il a également mentionné que de nombreux membres du syndicat attendent toujours le règlement de leurs arriérés, notamment en ce qui concerne le statut des médecins, qui n'a toujours pas été validé.



L'ingérence dans l'administration du SYMET par la plateforme syndicale a également été dénoncée. Face à ces préoccupations, le SYMET a décidé de se retirer de l'UST et de la plateforme syndicale, optant désormais pour une lutte unilatérale dans toutes ses démarches futures.



Par ailleurs, le syndicat a annoncé un préavis de grève de 72 heures à compter du lundi 3 mars 2025, en soutien aux médecins en attente d'intégration. Le SG du SYMET, Dr Mahamat Brahim Dahab a rappelé au gouvernement l'urgence d'intégrer ces médecins sans délai.



Selon lui, à l'issue de ce préavis, si aucune action n'est entreprise, le SYMET prévoit de mener des actions d'envergure, et le gouvernement sera tenu responsable des conséquences qui pourraient en découler.