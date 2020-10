Tchad : le SYNECS lève son appel à la grève suite à une médiation

Le président du bureau exécutif national du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), Dr. Guirayo Jérémie, a annoncé mardi la suspension de son mot d'ordre de grève. Il demande aux militants de vaquer normalement à leurs occupations le lundi 12 octobre 2020.



Cette annonce fait suite à une rencontre tenue lundi 5 octobre au siège du SYNECS entre le conseiller du Président de la République chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et le bureau exécutif national du SNECS.



La rencontre a eu lieu sous la médiation du secrétaire général adjoint de la Présidence de la République.