Tchad : le SYNECS s’engage pour la protection de l’environnement

Le bureau exécutif du Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieur (SYNECS) s'est engagé pour la protection de l'environnement dans le campus de Toukra. En prélude à la Journée mondiale de l'enseignant qui célébrée ce 5 octobre 2021, le bureau exécutif national du SYNECS, en collaboration avec l'université de Ndjamena et l'ONG SIPED-TCHAD qui s'occupe de l'environnement, a organisé une cérémonie de plantation d'arbres sur le campus de Toukra, ce 4 octobre 2021. Au total, 500 pieds plantés dans un espace de la cité de Toukra qui sera dénommé « Site Synecs », selon le président de l'université.



Le président de l'université de Ndjaména, le Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar, salue l'initiative qui vient du SYNECS national, selon lui, venir à l'université pas seulement pour enseigner, mais mettre en exergue des initiatives qui sont entre autres, l'orientation des étudiants, la formation, le conseil pour les étudiants dès qu'ils finissent à l'université. Pour les entretenir, le président de l'université demande aux doyens de veiller régulièrement sur les arbres plantés. L'initiative ne s'arrête pas là et continuera dans toutes les autres facultés de Ndjamena.



Quant au président De Guirayo Jérémie, « le SYNECS n'a pas seulement pour objectif les revendications, mais le syndicat doit participer d'une manière ou d'une autre, au développement du pays. C'est pourquoi nous avons initié de planter des arbres pour que nos étudiants puissent avoir de l'ombre, quand il fait chaud et qu’ils se reposent ».

Selon le coordonnateur national de l'ONG Soutiens aux initiatives de protection de l'environnement et de développement au Tchad (Siped-Tchad), Ngaro Étienne, « nous venons en appui technique, parce que nous sommes en train de vouloir avoir un partenariat avec l'université de Ndjamena, avec l’appui du bureau des chercheurs, pour engager un processus de reboisement de ce site, parce que le développement ne peut passer sans la protection de l'environnement. Nous sommes engagés avec le SYNECS pour pouvoir reboiser ce site qui va jouer un rôle écologique important, dans le processus de développement durable ».